Dolarda 1973 yılından bu yana bir ilk

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinden geri adım atması ve ABD borsasının kayıplarını telafi etmesine rağmen dolar düşüşünü sürdürdü.



Dolar yarım yüzyıldan uzun bir süredir bir yıla en kötü başlangıcını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi, ülkenin başlıca ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepetle karşılaştırıldığında son altı ayda yüzde 10'dan fazla zayıfladı. Doların yıl başında bu denli zayıfladığı son yıl, ABD'nin doların altın fiyatına bağlılığını sona erdiren sarsıcı bir değişim gerçekleştirdiği 1973 yılıydı.



New York Times'ın haberine göre bu kez sarsıcı olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif bir gümrük vergisi hamlesi ve daha izolasyonist bir dış politika ile dünya düzenini yeniden oluşturma çabalarından kaynaklanıyor.



Trump'ın ticaret önerileri, enflasyon endişeleri ve artan hükümet borçlarının birleşimi, ABD'nin küresel finans sisteminin merkezindeki rolüne olan güvenin yavaş yavaş azalmasıyla da sarsılan dolar üzerinde baskı yarattı.



ABD'LİLER İÇİN HAYAT PAHALANIYOR



Bu da Amerikalılar için yurt dışına seyahat etmenin daha pahalı ve yabancılar için ABD'ye yatırım yapmanın daha az cazip olması anlamına geliyor ki bu da hükümet daha fazla borçlanmaya çalışırken talebi azaltıyor. Diğer taraftan, zayıflayan dolar ABD'li ihracatçılara yardımcı olurken ve ithalatı daha pahalı hale getiriyor, ancak bu tipik ticari etkiler tarife tehditleri nedeniyle değişkenlik gösteriyor.



TRUMP'IN GERİ ADIMLARI DOLARDA DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI



Trump'ın aşırı gümrük vergilerinden geri adım atması ve ABD hisse senedi ve tahvil piyasalarının yılın başındaki kayıplarını telafi etmesine rağmen dolar düşmeye devam etti.

Standard Chartered'da G10 döviz araştırmaları küresel başkanı olan Steve Englander, "Zayıf ya da güçlü bir dolara sahip olmak sorun değil. Mesele şu: Bu size dünyanın sizin politikalarınızı nasıl gördüğü hakkında ne söylüyor?" dedi.



BAŞTA HERKES TRUMP'A İNANDI



Başlangıçta dolar, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte yükselişe geçti. Borsadaki yatırımcılar gibi döviz oyuncuları da Trump'ın büyüme ve iş dünyası yanlısı olduğunu düşünerek dünyanın dört bir yanından yatırım çekmiş ve ABD para birimine olan talebi artırmıştı.



Bu coşku uzun sürmedi. Ocak ayının ortasında zirve yaptıktan sonra dolar endeksi düşmeye başladı. İş dünyası yanlısı bir yönetime dair umutlar yerini inatçı enflasyon ve zaten yüksek olan faiz oranlarının ekonomi ve borsadaki şirketler üzerindeki etkisine dair süregelen endişelere bıraktı.



TARİFELER PANİK YARATTI



Ardından Trump'ın beklenmedik bir şekilde açıkladığı ve herhangi bir ekonomist, yatırımcı ya da analistin öngördüğünden çok çok daha yüksek olan gümrük vergileri, hisse senetlerinden tahvillere ve dolara kadar piyasaları paniğe sürükledi.



Yatırımcılar, gümrük vergilerinin enflasyonist etkisinin faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceğinden ve zaten bazı zayıflık belirtileri göstermeye başlayan bir ekonomiyi daha da zora sokabileceğinden endişe ediyordu.



Yönetim başlangıçta gümrük vergilerini iki katına çıkarırken, ekonomik kaygılar küresel ticarette çalkantıların yaşandığı bir dönemde ABD varlıklarının güvenliğine ilişkin endişelere dönüştü. Enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin kaygılar, Trump'ın gümrük vergilerinin tüm finansal sistem üzerinde yaratabileceği sert etkiye odaklandı.



Analistler, ABD'nin yatırım ortamına hakim olduğu ve paranın Amerikan varlıklarına aktığı son yıllardan farklı olarak, dolardan ve daha geniş anlamda ABD varlıklarından geniş çaplı bir uzaklaşmadan endişe duydular.



Englander, "Bence istisnai görünen ABD'nin sürünün içine düştüğüne dair bir endişe var" dedi.



TARİFELERİN NETİCELERİ NE OLUR?



Daha yüksek gümrük tarifeleri büyük olasılıkla daha düşük ithalat anlamına gelir ve daha düşük ithalat, denizaşırı işletmelere daha az dolar ödenmesi anlamına gelir. Bu da, hem para birimlerini değiştirmekten kaçınmanın kolaylığı hem de yatırımcıların ABD piyasalarına duyduğu güven nedeniyle, devlet tahvilleri gibi piyasalarda ABD'ye yeniden yatırılan dolarları azaltabilir.



EN SON 52 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ



Doların son dönemdeki düşüşünün etkileri geniş kapsamlı. Doların bir yıla bu kadar sert bir düşüşle başlaması en son 1973 yılında yabancı para birimlerinin dolara bağlanmasının durdurulmasıyla gerçekleşmişti. Bu hamle, Başkan Nixon'ın altını artık dolara bağlamama kararından iki yıl sonra gelmişti.



ABD BORSALARI RALLİ YAPIYOR



Bazıları için bu yılki zayıf dolar, bir kez daha yükselen ABD hisse senedi piyasalarından elde edilen getirileri azalttı. S&P 500 geçen hafta rekor seviyeye ulaşarak, yönetimin ilk gümrük tarifesi planının büyük bölümünden geri adım atmasından bu yana yüzde 24'lük bir ralli yaptı.



Ancak S&P 500'ün getirisini dolardan euroya çevirmek rallinin çok daha farklı görünmesine neden oluyor, sadece yüzde 15 artış ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden hala yüzde 10 uzakta.



PARA ABD'DEN DİĞER ÜLKELERE AKABİLİR



Amerikalı yatırımcılar için zayıf dolar, ABD dışına bakmayı teşvik edebilir. Avrupa hisse senetlerini kapsayan geniş bir ölçüm olan Stoxx 600 endeksi aynı dönemde yaklaşık yüzde 15 yükseldi, ancak tekrar dolara çevrildiğinde bu kazanç yüzde 23'e yükseliyor. Şimdiden, diğer yatırımcıların yanı sıra emeklilik fonları ve bağışlar, sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri dışındaki piyasalara daha yakından baktıklarını söyledi.

YATIRIMCILAR EMİN OLMAK İSTİYOR



Genellikle yatırımcılar endişeli olduklarında, kargaşa dönemlerinde değerini koruyacağından emin oldukları varlıkları arıyorlar. Ancak dolarla ilgili endişeler, dalgalı ticaret koşullarında bile doları daha da zayıflattı ve bu da doların şu anda yatırımcılar için sürekli olarak aynı sığınak rolünü oynamadığını gösteriyor.



BlackRock'ın küresel sabit gelirler baş yatırım yetkilisi Rick Rieder, fon yöneticisinin son üç aylık görünümünde "Tam ölçekli dolarsızlaşma, eğer gerçekleşirse, hala çok uzakta. Ancak bu riski önemli ölçüde artırabilecek bir dinamik var: artan devlet borcu." dedi.