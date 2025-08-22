Dolarda 5 ay sonra ilk: 41 lirayı aştı

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,9320'den tamamlamıştı.



Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 47,5630'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 55,0410'dan satılıyor.



Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma yatırımcıların odağında bulunuyor.



Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı sözlü yönlendirmelerde bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin net mesajlar vermesini beklerken açıklamalardan alınacak sinyallerin Fed'in projeksiyonlarına dair daha fazla ipucu sunacağı düşünülüyor.



FED YETKİLİLERİNİN "ŞAHİN" TONLU YÖNLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR



Powell'ın konuşması öncesi Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar da takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yarın para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.



Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Austan Goolsbee, ekonomiden gelen verilerin çelişkili sinyaller verdiğini söyledi. Goolsbee, enflasyon verilerinin beklentiler açısından "pek iyi" olmadığını ifade ederek, Fed'in hala yeni verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu vurguladı.



Powell'ın konuşması öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 75'e gerilediğini gösterirken yıl sonuna kadar toplamda iki indirim beklentisi korunuyor.