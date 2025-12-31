Dolarda 8 yıldır olmayan oluyor

ABD doları, 2025 yılının son işlem gününde 98,2 seviyesinde sabit kaldı ve Ekim başından bu yana en düşük seviyesine yakın seyrederek 2017'den bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Yıl boyunca dolar yüzde 9,4 değer kaybetti. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın kaotik gümrük vergisi uygulamasıyla başlayan çalkantılı bir dönemi yansıtıyor.

Federal Rezerv'in faiz indirimleri beklentileri, diğer büyük para birimleriyle faiz oranı farklarının daralması ve mali açıklar ile Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler de doların zayıflamasına katkıda bulundu.

Yatırımcılar şu anda yeni bir Fed Başkanı atanmasını yakından takip ediyor; Trump'ın Jerome Powell'ın halefini gelecek yılın başlarında açıklaması bekleniyor. Bu arada, Fed'in Aralık ayı toplantısının tutanakları, çoğu yetkilinin enflasyonun daha da düşmesi durumunda ek faiz indirimlerini uygun gördüğünü, ancak bu indirimlerin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda görüş ayrılığı içinde olduklarını ortaya koydu. Piyasalar, 2026 yılında iki çeyrek puanlık faiz indirimini fiyatlandırmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar şu sıralar 42,9625 liradan alıcı buluyor.

DOLAR ENDEKSİ NEDİR?

Dolar endeksi, ABD Doları’nın Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı gibi uluslararası piyasalarda yüksek hacimlere sahip, gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısındaki sepet kur değerini ifade eder. Dolar endeksi içerisindeki para birimlerinin ağırlıkları aşağıdaki gibidir:



Euro : Yüzde 57.6

Japon Yeni: Yüzde 13.6

İngiliz Sterlini: Yüzde 11.9

Kanada Doları: Yüzde 9.1

İsveç Kronu: Yüzde 4.2

İsviçre Frangı: Yüzde 3.6