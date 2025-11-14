Dolarda belirsizlik ve endişe düşüşü

Dolar endeksi 99,2 civarında seyrederek, hükümetin yeniden açılmasının ardından gelen ABD verilerinin birikmiş olmasının ekonominin yavaşladığını gösterebileceği endişeleriyle üst üste ikinci haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlandı.

Doların son dönemdeki düşüşü, artan belirsizlik ortamında Amerikan varlıklarına olan güvenin zayıflamasını yansıtan ABD hisse senetleri ve tahvillerindeki satış dalgasıyla aynı zamana denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanışını sona erdiren kısa vadeli bir finansman tasarısını imzalayarak, birikmiş ekonomik raporların önünü açtı. Ancak Beyaz Saray, bazı kurumların kapanış sırasında veri toplayamaması nedeniyle Ekim ayına ait bazı rakamların asla yayınlanmayabileceğini ve bunun da belirsizliği artırdığını söyledi.

Piyasalar ayrıca Aralık ayında Federal Rezerv'in faiz indirimine yönelik bahislerini de azalttı ve bir ay önceki yüzde 95'in üzerindeki orana kıyasla 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlıyor, ancak gelecek yılki indirim beklentileri değişmedi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,2518 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,2149 lira, en yüksek de 42,3351 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,3250 liradan işlem geçiyor.