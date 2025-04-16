Dolarda düşüş sürüyor

Dolar, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret anlaşmalarında ilerleme sağlayıp sağlayamayacağını beklemesiyle baskı altında.



Geçen hafta, yeni tarifelerin ekonomik etkilerine dair endişeler ve belirsiz uygulamalar nedeniyle yatırımcıların yurtdışına yönelmesiyle dolar keskin bir düşüş yaşamıştı. ABD'nin Japonya gibi ülkelerle ticaret görüşmelerini sürdürmesi ve Çin ile artan gerginlikler, piyasaların yönünü belirliyor.

EURO, YEN VE İSVİÇRE FRANGI KARŞISINDA GERİLEME

Euro, gün içinde yüzde 0,84 yükselerek 1,1376 dolara ulaştı.

Japon yeni karşısında yüzde 0,71 değer kaybeden dolar, 142,22 seviyesine geriledi ve Eylül sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İsviçre frangı karşısında dolar yüzde 1 düşerek 0,815 seviyesine indi. Bu, frangın 2 Nisan’da açıklanan tarifelerden bu yana G10 para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi olmasını sağladı.



İngiliz sterlini, 1,3292 dolar ile altı ayın zirvesine çıktıktan sonra 1,3221 dolara geriledi.

Kanada doları, Bank of Canada’nın politika faizini sabit tutmasının ardından yüzde 0,5 artışla 1 ABD doları karşısında 1,39 Kanada doları seviyesine yükseldi.

Avustralya doları ise yüzde 0,35 değer kazanarak 0,6365 dolara ulaştı ce gün içinde 0,6391 dolar seviyesine kadar yükseldi.