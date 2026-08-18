Dolarda faiz baskısı var

Dolar endeksi 99,5 civarında işlem gördü ve ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yatırımcıların bu yıl Fed 'in faiz artırımı beklentilerini düşürmesiyle iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Geçen hafta açıklanan veriler, ABD perakende satışlarının ve tüketici güveninin düştüğünü, enflasyon verilerinin ise düşük kaldığını gösterdi. Piyasalar artık Fed'in Eylül ayında politikayı sabit tutmasını bekliyor ve bir hafta öncesine kıyasla yıl sonuna kadar faiz artırımını tamamen fiyatlamıyor.

Yatırımcılar ayrıca politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanaklarını ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yıllık Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarını bekliyor. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici barış anlaşmasını uzatmakla ilgilenmediğini söylemesinin ardından ABD ve İran arasında yeni bir anlaşma olasılığının azalmasıyla yatırımcılar enflasyon risklerine karşı temkinli davranmaya devam etti.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,9110 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,8813 lira, en yüksek de 47,9336 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,9166 liradan alıcı buluyor.