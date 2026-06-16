Dolarda Fed etkisi, işte son durum

Dolar endeksi, yatırımcıların ABD-İran barış anlaşması duyurusundan Federal Rezerv'in yaklaşan politika toplantısına odaklanmasıyla, önceki seansta zayıflamasının ardından 99,7 civarında istikrar kazandı.

Merkez bankasının, yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Bununla birlikte, politika yapıcılar zorlu bir ortamla karşı karşıya; İran ile yaşanan çatışmanın enerji fiyatlarını yükseltmesiyle enflasyon verileri beklenenden daha yüksek geldi.

Yatırımcılar ayrıca bu hafta Japonya, Avustralya, İngiltere ve diğer büyük ekonomilerin merkez bankalarının politika kararlarını da bekliyordu. Dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi yeniden sağlayacak bir barış anlaşmasına vardığını açıklamasının ardından dolar baskı altına girdi. Anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 46,2852 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46,2264 lira, en yüksek de 46,3086 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46,3038 liradan alıcı buluyor.