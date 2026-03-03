Dolarda güvenli liman yükselişi

Dolar endeksi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşında daha fazla tırmanma riskleri nedeniyle güvenli liman akışlarının desteğiyle, önceki seansta yaklaşık yüzde 1 yükseldikten sonra bugün 98,5 civarında seyretti.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, Washington'un önümüzdeki 24 saat içinde İran'a yönelik saldırıları önemli ölçüde artırmaya hazırlandığını, ülkenin füze üretim tesislerini, insansız hava aracı programlarını ve deniz varlıklarını hedef alacağını belirtti.

Dolar ayrıca, çatışmanın tetiklediği yükselen enerji fiyatlarının daha yüksek enflasyona yol açacağı ve Federal Rezerv'in kısa vadeli faiz indirim olasılığını azaltacağı beklentisinden de destek aldı.

Piyasalar, bir sonraki Fed faiz indirimine ilişkin beklentileri Temmuz ayından Eylül ayına erteledi, ancak iki 25 baz puanlık indirim hala fiyatlanıyor.

Bu arada, yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon riskleri, özellikle Avrupa ve Japonya'daki diğer büyük enerji ithal eden ekonomilerin para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

"NAKİT KRALDIR" KAVRAMI CAN BULDU

Bir süredir güçsüz seyreden dolar, "Nakit kraldır" kavramını tekrar hatırlattı ve diğer para birimleri karşısında rezerv para olmanın gücünü yeniden gösterdi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,9526 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,9398 lira, en yüksek de 43,9825 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,9694 liradan alıcı buluyor.