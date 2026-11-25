ABD dolar endeksi , bir önceki seansta düşüş yaşadıktan sonra 103,8 civarında işlem gördü. Yatırımcılar, para politikası görünümüne dair daha fazla ipucu için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan son ABD PCE fiyat endeksi raporunu temkinli bir şekilde bekliyordu.

Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, ek faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdi; piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir artış olasılığını yaklaşık yüzde 96 olarak fiyatlandırıyor ve Ocak ayında bir artış daha bekliyor.

Yatırımcılar ayrıca, Perşembe günkü Şükran Günü tatili öncesinde, ekonomik gücü ölçmek için üçüncü çeyrek ABD GSYİH'sının ikinci tahminini ve son haftalık işsizlik başvuruları rakamlarını değerlendirecekler.

Bu arada, Trump yönetimi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergilerinin yerine yenilerini getirmeye çalışırken, ticaretle ilgili belirsizlik odak noktasında kaldı ve bu durum ekonomik büyüme, enflasyon ve şirket kazançları üzerindeki potansiyel etki konusunda endişeleri artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,6237 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,5888 lira, en yüksek de 50,6900 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,6764 liradan alıcı buluyor.