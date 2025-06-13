Dolarda ne bekleniyor? Uzman isim açıkladı

ING analisti Francesco Pesole bir notunda, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından jeopolitik gerilimlerin bir süre daha devam etmesi halinde doların daha da toparlanabileceğini söyledi.



"Riskler, son dönemlerin aksine, artık daha kesin bir şekilde uzun süreli bir gerginliğe işaret ediyor" diyen Pesole'ye göre, gerginlikten kaynaklanan yüksek ham petrol fiyatları, ABD gümrük tarifelerinin etkisinin büyük kısmının gerçekleşeceği bir zamanda ABD'nin enflasyonist baskı riskinin artması anlamına geliyor. Bu da Fed'e faiz indirimleri konusunda temkinli kalması için bir argüman daha veriyor.



DXY dolar endeksi Perşembe günü 97,602 ile üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra %0,3 artışla 98,249'a yükseldi.