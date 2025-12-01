Dolarda neler oluyor? İşte son fiyatlar

Dolar endeksi Pazartesi günü, yatırımcıların Federal Rezerv'in yılın son faiz indirimini gerçekleştirebileceği kritik bir ay için pozisyon almalarıyla birlikte, iki haftanın en düşük seviyesine yakın 99,4 seviyesinde seyretti. Yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığının yüzde 87 olduğunu ve 2026'da üç ek indirim beklentisi içinde olduklarını fiyatlıyor.

Dolar, Fed'in gevşemesine yönelik beklentilerdeki keskin değişimin ve Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için Jerome Powell'ın yerine geçmek üzere önde gelen aday olarak ortaya çıktığına dair haberlerin ardından geçen hafta son dört ayın en kötü haftasını geçirdi. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha düşük faiz oranları tercihiyle uyumlu görülüyor.

Trump Pazar günü, bir sonraki Fed başkanı için seçimini yaptığını ve yakında açıklama yapacağını söyledi. Yatırımcılar, özel istihdam rakamları da dahil olmak üzere bu hafta açıklanacak yeni ABD ekonomik verilerini bekliyor, ancak resmi aylık istihdam raporu için 16 Aralık'a kadar beklemeleri gerekecek.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 42,5055 liradan başladı. Gün içinde en düşük 42,4950 lira, en yüksek de 42,5070 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 42,5020 liradan alıcı buluyor.