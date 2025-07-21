Dolarda rekora sadece 1.08 lira kaldı... Yatırımcısına ne kadar kazandıracak?

Küresel ekonomilerde korumacılığın öne çıkması, faiz karmaşası, jeopolitik riskler gibi birçok unsur döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Diğer para birimleri karşısında Temmuz ayı içinde güç kaybeden dolar yeniden güçlenme eğilimi göstermeye başladı.



Türk Lirası ise dolar karşısında ılımlı kaybını sürdürüyor. 19 Mart 2025 tarihinde 41.5297 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşan dolar bugün 40.4456 liraya kadar yükseldi ve tarihi yüksek seviyesine sadece 1.08 lira kaldı. Başka bir deyişle yüzde 2.68 oranında prim yapması halinde dolar rekor kırmış olacak.



TAHMİNLER BELLİ OLDU



ABD'li dev banka Goldman Sachs, dolar kuruna ilişkin yeni tahminlerini açıklamıştı.



Goldman'ın açıklamasına göre 3 ay sonrası için dolar kuru tahmini 41 lira, 6 ay sonrası için 43, 12 ay sonrası için de 45 lira oldu.



NE KADAR YÜKSELİR?



Tarihi yüksek seviyesi olan 41.5297 lira baz alındığında tahminlere göre bir yıl sonra 45 liraya ulaşması beklenen doların yıllık getirisi bir yıl sonrası için dolardaki getirisi yüzde 8.4 civarında gerçekleşiyor. Mevduat faizi, para piyasası fonu gibi getiri sağlayan en basit yatırım araçlarına bakıldığında tahmine göre doların getirisinin düşük kaldığı görülüyor. Doların da enflasyonu hesaba katılırsa getirisinin tahminlere göre daha da düşük kalacağı gerçeği öne çıkıyor.