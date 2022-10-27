Dolarda rüzgar terse esiyor

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırım politikasını hafifleteceği beklentilerinin artmasıyla geriliyor.



Euro 1 dolar seviyesinin üzerine, diğer başlıca para birimleri de birkaç haftanın zirvesine yükseldi.



Euro/dolar paritesi 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1'i aştı. Parite 1,0093'e kadar yükseldi.



Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 110 seviyesinin altına indi. Endeks bir ay önce 114 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesini görmüştü.



İngiltere'deki siyasi kriz nedeniyle eriyen sterlin de dolara karşı güçleniyor. Sterlin 1,1645 dolar ile 13 Eylül'den beri en yüksek seviyeyi gördü.



DOLAR NEDEN ZAYIFLIYOR?



Piyasalar Fed'in önümüzdeki haftaki para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artıracağını fiyatlarken, Aralık ayında ise daha küçük bir artırım yapılacağı beklentileri arttı.



Bu hafta açıklanan ABD konut verileri ev fiyatlarının ağustosta sert düştüğünü, satışların da eylülde azaldığını gösterirken, Fed'in agresif sıkılaştırma politikasının ekonomiyi yavaşlattığı tahminlerini pekiştirdi.



Fed'in art arda faiz artışları yaptığı dönemde birçok para birimi karşısında yükselen dolar, gevşeme beklentisiyle yönünü aşağı çevirdi.



Fed'in bundan sonra atacağı adımlar ve veriler doların yönünde belirleyici olacak.