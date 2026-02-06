Dolarda Trump yükselişi var

Dolar endeksi 98'in hemen altında işlem görüyor. Hisse senetleri, emtialar ve kripto para birimlerindeki geniş çaplı satış dalgasının dolara olan talebi artırmasıyla iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı bir sonraki Federal Rezerv başkanı olarak aday göstermesinden bu yana dolar, Warsh'ın daha küçük bir bilanço ve politika gevşetmesinde daha temkinli bir yaklaşımı tercih etmesi nedeniyle keskin bir şekilde değer kazandı.

Bu adaylık aynı zamanda Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeleri de hafifletti.

Bu arada, bu hafta açıklanan bir dizi ABD iş verisi, yavaşlayan bir işgücü piyasasının işaretlerini göstererek Fed politikasına ilişkin güvercinvari beklentileri destekledi.

Piyasalar şu anda bu yıl iki faiz indirimi bekliyor; ilki Haziran ayında, ikincisi ise Eylül ayında gerçekleşebilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizlerini değiştirmeden bıraktıktan sonra dolar euro ve sterlin karşısındaki kazanımlarını korudu, ancak Japonya'daki alt meclis seçimleri öncesinde yen karşısında en fazla güçlendi.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,5361 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,5263 lira, en yüksek de 43,6632 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,6139 liradan alıcı buluyor.