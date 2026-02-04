Dolarda veri düşüşü, işte son durum

Dolar endeksi 97,4 civarında seyrederek son dönemdeki yükselişini durdurdu. Kısmi hükümet kapanması önemli ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirdi ve yatırımcıları temkinli tuttu. Bu hafta açıklanması planlanan son iş ilanları verileri ve Ocak ayı iş raporu ertelendi ve ABD iş piyasasının sağlığı hakkında yeni bir sinyal vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısmi kapanmayı sona erdirmek için 1,2 trilyon dolarlık bir bütçe imzaladı, ancak İç Güvenlik Bakanlığı'nın finansmanı hala çözüme kavuşmadı. Bu arada, Trump'ın Kevin Warsh'ı bir sonraki Federal Rezerv başkanı olarak aday göstermesinin ardından dolar son seanslarda değer kazandı; Warsh'ın seçimi diğer adaylara göre daha az güvercin bir yaklaşım olarak görülüyordu.

Öte yandan, güçlü ABD imalat verileri hızlı faiz indirimleri beklentilerini azalttı. Piyasalar hala Fed'in bu yıl muhtemelen Haziran ve Ekim aylarında iki kez faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,4808 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,4759 lira, en yüksek de 43,5075 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,5058 liradan alıcı buluyor.