Dolarda Warsh yükselişi

Dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı bir sonraki Federal Rezerv başkanı olarak aday göstermesinin de etkisiyle, önceki seansta yaklaşık yüzde 1 yükseldikten sonra 97'nin üzerinde kaldı.

Piyasalar, Warsh'ı diğer potansiyel adaylardan daha az agresif olsa da, daha düşük faiz oranlarını destekleyecek daha şahin bir seçim olarak görüyor. Ayrıca, genellikle para arzını azaltarak doları güçlendiren bir hamle olan Fed'in bilançosunu da daraltması bekleniyor.

Yatırımcılar, Warsh yönetiminde bu yıl iki Fed faiz indirimi olacağını fiyatlandırmaya devam ediyor, ancak FOMC, daha fazla gevşemenin hızı ve kapsamı konusunda bölünmüş durumda.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin hafta sonu zayıf bir yenin ihracat sektörleri için büyük bir fırsat olabileceğini söylemesinin ardından dolar, yen karşısında da kazançlarını artırdı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,4934 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,4005 lira, en yüksek de 43,5157 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,5042 liradan alıcı buluyor.

EURO NE DURUMDA?

Euro güne 51,6030 liradan başladı. Gün içinde en düşük 51,5339 lira, en yüksek de 51,7043 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,6395 liradan alıcı buluyor.