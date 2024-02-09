Dolarda yeni zirve | Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Şubat 2024 dolar - euro fiyatları)

Dün yatay bir seyir izleyen Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı.



Dolar/TL, 30,6830'a kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL ise yüzde 0,09 artışla 33,0768'den el değiştirdi.



Dün doların satış fiyatı 30,5960 lira, euronun satış fiyatı ise 33,0010 lira olmuştu



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.



TCMB Başkanı Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız Haberi Görüntüle Karahan, faizlerde indirim ya da artışın kısa vadede planlamadığı mesajını verdi.



2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Enflasyon hedefi neden değişmedi? Hangi veriye dikkat edilmeli? Haberi Görüntüle TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise enflasyon hedefinin neden değiştirilmediğini şu sözlerle açıkladı: "Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş, politika faizi enflasyon linki kopmuş, faiz kur linki kopmuş durumda. Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek."



Akçay, "Yüzde 36 hedefi iddialı ama iddiasız hedef koyan merkez bankası bence oksimorondur." dedi.