Dolardaki baskı artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin artan tehditleri nedeniyle ABD ve Avrupa arasında yükselen gerilimler Amerikan varlıklarına olan güveni zedelediği için dolar endeksi yaklaşık 98,5 seviyesine gerileyerek art arda üçüncü seansında düşüş yaşadı.

Hafta sonu Trump, Grönland anlaşmasına varılmadığı takdirde planına karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesini yeni gümrük vergileriyle tehdit etti. Avrupa Birliği, 93 milyar dolarlık ABD malına gümrük vergisi uygulayabileceği sinyalini verirken, Fransa'nın da bloğu Anti-Koordinasyon Aracı'nı (Anti-Coercion Instrument) kullanmaya çağırdığı bildirildi.

Piyasalar ayrıca, Avrupa'nın ABD hisse senetleri ve tahvillerindeki önemli varlıklarını artan ticaret anlaşmazlığında bir silah olarak kullanabileceği endişesini de artırdı; Danimarkalı bir emeklilik fonu Hazine tahvillerinden çıkmayı planlıyor.

Bu arada, yatırımcılar Trump'ın ticaret politikalarının temel unsurlarının yasallığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi kararını bekliyordu. Dolar, çoğu ana para birimine karşı değer kaybetti, ancak Japonya'daki artan mali endişeler nedeniyle yen karşısında istikrarlı kaldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 43,2716 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,2619 lira, en yüksek de 43,3112 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,2961 liradan işlem geçiyor.