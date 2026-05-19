Dolardan rekor üstüne rekor

Dolar endeksi , önceki seansta geriledikten sonra 99 civarında seyretti. Bu durum, potansiyel bir ABD-İran anlaşmasına ilişkin yenilenen iyimserliğin enflasyon korkularını hafifletmesi ve dolara olan güvenli liman talebini azaltmasıyla gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'nin çağrıları üzerine Salı günü planlanan İran saldırısını askıya aldığını ve Körfez ülkelerinin Washington için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını söyledi.

Pazartesi günkü geri çekilmeden önce, Ortadoğu çatışmasının tetiklediği yükselen petrol fiyatları ve artan ABD enflasyonu, yatırımcıların bu yıl Federal Rezerv'in faiz indirimi yapma olasılığını göz ardı etmesine yol açarken, Fed'in yıl sonundan önce faiz artırımı yapabileceğine dair spekülasyonları da artırdığı için dolar güçleniyordu.

Yatırımcılar şimdi para politikası ve ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için son FOMC tutanaklarını ve ABD PMI öncü verilerini bekliyor.

DOLAR REKOR KIRDI

İç piyasa tatilde olmasına rağmen dolar rekor seviyeye ulaştı. Dolar güne 45,5769 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5678 lira, en yüksek de 45,5895 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,5816 liradan alıcı buluyor.