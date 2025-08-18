Dolardan sağlam duruş

Dolar endeksi Pazartesi günü 97,8 civarında seyrederken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da gerçekleşecek önemli bir görüşmeyi beklerken, aynı zamanda bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Federal Rezerv'in Jackson Hole sempozyumunu da göz önünde bulundurdu.



Trump, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ardından Zelenskiy'e hızlı bir anlaşmaya varması için baskı yapacağını söyledi. Görüşmeden ateşkes sağlanamamış olsa da Putin, ABD ve Avrupa'nın savaşı sona erdirme amaçlı olası bir anlaşmanın parçası olarak Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin vermeyi kabul etti.



Para politikasında piyasalar, Eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor; ancak beklenenden güçlü üretici enflasyonu ve perakende satışlar, 50 baz puanlık daha büyük bir hareket olasılığını azalttı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da daha fazla yönlendirme yapması bekleniyor.

DOLAR/TL NE DURUMDA?

Dolar güne 40.8414 liradan başladı. Gün içinde en düşük 40.8000 lira, en yüksek de 40.9071 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.8996 liradan işlem geçiyor.