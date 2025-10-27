Dolardan sonra bir ilk: Stablecoin'de “yeni bir oyuncu doğuyor”

Japon fintech girişimi JPYC, Japon yeni (JPY) ile birebir sabitlenmiş dünyanın ilk stablecoin’ini piyasaya sürdü.

JPYC olarak da adlandırılan dijital varlık, yurt içi tasarruflar ve Japon devlet tahvilleri (JGB) ile tamamen destekleniyor.

Şirket, üç yıl içinde 10 trilyon yen (yaklaşık 66 milyar dolar) değerinde stablecoin ihraç etmeyi planlıyor.

Başlangıçta işlem ücreti almayacak olan JPYC, gelirini faiz getirilerinden sağlamayı hedefliyor.

"İNOVASYONU TEŞVİK ETMEYİ UMUYORUZ"

JPYC CEO’su Noritaka Okabe, düzenlenen basın toplantısında düşük işlem ücretleriyle girişimcilerin önünü açmak istediklerini belirtti.

“Girişimcilere düşük işlem ve ödeme ücretlerine erişim sağlayarak inovasyonu teşvik etmeyi umuyoruz,” diyen Okabe, küresel yatırımcılara da açık olduklarını vurguladı.



STABLECOIN PİYASASINDA DOLAR HAKİMİYETİ

Stablecoin’ler, genellikle itibari paralara sabitlenen ve blokzincir teknolojisiyle hızlı, düşük maliyetli işlemler sunan dijital varlıklar olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre, ABD dolarına sabitlenen stablecoin’ler küresel arzın yüzde 99’undan fazlasını oluşturuyor.

Bu durum, JPYC’nin piyasaya girmesini ABD dolarının hakimiyetine meydan okuyan bir adım haline getiriyor.

"YAYGINLAŞMASI ZAMAN ALACAK"

Reuters'a konuşan Rikkyo Üniversitesi akademisyeni ve eski Japonya Merkez Bankası yöneticisi Tomoyuki Shimoda, yen sabit kripto paraların kısa vadede sınırlı etki yaratacağını belirtti. Shimoda “Büyük bankalar piyasaya girerse süreç hızlanabilir, ancak bu en az iki ila üç yıl sürebilir.” dedi.

Shimoda’ya göre Japonya’daki dijital ödeme dönüşümü, nakit ve kredi kartı kullanımının hâlâ baskın olması nedeniyle yavaş ilerliyor.



"YENİ BİR OYUNCU DOĞUYOR"

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, stablecoin’lerin küresel ödeme sisteminde bankaların rolünü zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

“Stabil kripto paralar, küresel ödeme sisteminde önemli bir oyuncu haline gelebilir ve kısmen banka mevduatlarının yerini alabilir,” dedi.



Asya’nın diğer bölgelerinde de benzer adımlar atılıyor.

Güney Kore, won tabanlı stablecoin’lere izin vermeye hazırlanırken; Çin, yuan destekli dijital varlıkların kullanımını gündemine aldı.

