Dolar/TL'de kritik seviyeler test ediliyor

Dolar endeksi, Hazine tahvil getirilerindeki artış ve ABD'nin İran hedeflerine yönelik 11'inci gece üst üste düzenlediği saldırılarla desteklenen yükselen petrol fiyatları sayesinde günü 101 seviyesinin üzerinde kalarak dördüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da Tahran ile yakın vadeli görüşmelerin olasılığını küçümserken, Yemen'deki İran destekli Husi isyancılar Kızıldeniz'deki nakliyatı aksattı.

Bu arada, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline yapılan bir dizi saldırı, arz endişelerini artırdı.

Ekonomik cephede, ADP verileri, ABD'li özel sektör işverenlerinin 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 16 bin 500 iş eklediğini gösterdi; bu rakam, önceki dört haftalık dönemdeki ortalama haftalık 19 bin 250'lik artıştan düşüş göstererek, istihdamda üst üste dördüncü yavaşlamayı işaret etti.

Piyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini beklerken, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,1859 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,0779 lira, en yüksek de 47,2282 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,2169 liradan alıcı buluyor.