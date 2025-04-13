Don elmaları vurdu

Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Niğde'nin Türkiye'de elma üretiminde ilk sıralarda yer alan illerden biri olduğunu söyledi.



Geçen yıl sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ciddi anlamda rekolte kaybı yaşadıklarını anımsatan Kaplan, "Niğde olarak Türkiye'de elmada üretiminde 2. sıraya sahip bir bölgeyiz." dedi.



"DONDAN KORUMA YÖNTEMLERİ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"



Kaplan, dondan korunma yöntemlerinin kullanıldığını belirterek, bahçelerde devamlı yağmurlama sistemlerini çalıştırdıklarını dile getirdi.



Dönüme en azından 3 ton su vermeleri gerektiğini anlatan Kaplan, "1 gram su donarken 80 kalori açığa çıkarıyor, bitkinin üzeri buzla kaplanıyor. Buzun altı sıfır derecede duruyor ve dondan korunmuş oluyor. Bu tedbirleri alıyoruz ama bu da eksi 6 dereceye kadar koruyabiliyor. Eksi 9'dan eksi 19'lara kadar düşen bölgeler oldu. Bulunduğumuz bölgede eksi 15,6 dereceydi. Bu soğuklarda dondan korunma yöntemleri bir şey ifade etmiyor. Bu yöntemlerle de 2 derecelik falan bir sıcaklık artışı sağlayabiliyoruz ama ekstrem bir durumda gerçekten çaresiz kalıyoruz. Üretici olarak çaresiz kalıyoruz." diye konuştu.



"EKSTREM SOĞUKTU"



Ülke genelinde birçok bölgede zirai don yaşandığına dikkati çeken Kaplan, şöyle devam etti:



"Türkiye genelinde bir sıkıntı var aslında. Isparta'da biraz daha az. Karaman'ın bazı yerleri bizim gibi. Eksiye düşme bizde daha fazla. Karaman'da eksi 9 veya eksi 10'sa biz de meteorolojik istasyonların gösterdiği eksi 14,6. Üretimi ciddi etkileyecek. 650 bin tonlarda rekolte beklerken belki çok az, belki hiç alamayacağız diye endişem vardı. Geçen sene 350 bin tonlara düştük, bu yıl onun da aşağısına düşeceğiz. Öyle gözüküyor. Gerçekten çok ekstrem bir soğuktu. Beklediğimiz bir şey değildi."



Kaplan, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurguladı.



Devletten zirai krediler ve hibe destekleri konusunda beklentilerinin olduğunu kaydeden Kaplan, "Bu soğuk her yeri etkiledi. Diğer bölgelerde olduğu gibi biz de devletimizden destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

