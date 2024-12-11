Donald Trump'ın oğlundan Bitcoin tahmini: 1 milyon dolar olacak

ABD Başkanı seçilen Donald Trump 'ın oğlu Eric Trump, Bitcoin 'in bir gün 1 milyon dolara ulaşacağını öngördü. Abu Dabi'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, kripto para birinin küresel ekonomiyi güzel yollarla dönüştürme potansiyeline dikkat çekti. Trump, Bitcoin 'in bir gün 1 milyon dolara ulaşacağına olan güvenini dile getirdi. Önümüzdeki yıllarda daha fazla hükümetin Bitcoin'i benimseyeceğini öngören Trump, erken benimseyenlerin kazananlar arasında olacağını vurguladı.

Eric Trump, “Bitcoin'i gerçekten çok seviyorum. Kalbimizde çok özel bir yeri var, geleceğin ta kendisi." şeklinde konuştu.



Bitcoin'in kabul görme sürecini e-postaya benzeten Trump, "Dünya, Bitcoin'i benimsemekte yavaş davranıyor. E-posta gibi diğer yıkıcı teknolojilerin yaygın bir popülerlik kazanmasının zaman alması göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.



Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte başlayan ralli sonucunda Bitcoin, 105 bin dolara kadar ulaştı. Bitcoin, bugün itibarıyla 97 bin 440 dolar civarında işlem görüyor.

