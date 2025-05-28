Donald Trump'tan kriz çıkaracak yeni teklif

ABD Başkanı Donald Trump, füze savunmasını uzay tabanlı önleyicilerle güçlendirmek için önerdiği "Altın Kubbe" sistemine katılmak için Kanada'nın 61 milyar dolar ödemesi gerektiğini söyledi.



Trump, Kanada'nın ABD'ye katılmayı tercih etmesi halinde onu ücretsiz olarak korumaya hazır olduğunu da ifade etti.



KANADA'YA 51'İNCİ EYALET YAKIŞTIRMASI



Trump bir sosyal medya paylaşımında "Muhteşem Altın Kubbe Sistemimizin bir parçası olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun 61 milyar dolara mal olacağını, ancak bizim değerli 51. eyaletimiz olurlarsa sıfır dolara mal olacağını söyledim. Teklifi değerlendiriyorlar!" dedi.



Trump geçtiğimiz hafta ABD'yi balistik füzeler, hipersonikler ve gelişmiş seyir füzeleri gibi tehditlerden koruyacak bir kalkan inşa etme yönündeki iddialı çabasını detaylandırdı ve görev süresinin sonuna kadar tamamen faaliyete geçeceğini söyledi. Trump'ın planının teknolojisi henüz kanıtlanmış değil, özellikle de gelen balistik füzeleri düşürmek için uzay tabanlı önleyiciler kullanmak.



ABD Başkanı projenin toplam 175 milyar dolara mal olacağını söylerken, Kongre de çalışmalara başlamak için 25 milyar dolar istiyor. Ancak Kongre Bütçe Ofisi, ABD'nin uzay tabanlı önleyicileri tamamen geliştirmek ve fırlatmak için 20 yıl içinde 542 milyar dolar kadar harcama yapması gerekebileceğini ortaya koydu.



Kanada Başbakanı Mark Carney geçen hafta Kanada'nın bu projede ABD'ye katılmayı düşündüğünü doğruladı ancak bir fiyat etiketi koymayı reddetti ve görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu söyledi.



ABD ve Kanada arasında uzun zamandır yakın bir ilişki var ancak bu bağlar, Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlatan ve bu ülkenin ABD'nin 51'inci eyaleti olması için açıkça çağrıda bulunan Trump tarafından test edildi.



1950'lerden bu yana Kanada ve ABD, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı ya da Norad olarak bilinen ortak bir hava savunma sistemine sahip. Kanada 2022 yılında, modernize edilmiş bir Norad'a katkıda bulunmak için 38,6 milyar Kanada Doları (28 milyar dolar) tutarında uzun vadeli bir plan açıkladı.