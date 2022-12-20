Dönmez: Karadeniz gazı mart ayında sisteme verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak Filyos'ta 2022 değerlendirme toplantısında konuştu.



Mart ayında Karadeniz gazının sisteme verileceğini belirten Dönmez, "İlk etapta günlük 10 milyon metreküp üretim olacak. 2026-2027'de maksimum üretime geçeceğiz" dedi.

"İHTİYACIN YÜZDE 25'İNİ KARŞILAYACAK"



Dönmez, Karadeniz gazının Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacağını söyledi.



Bakan Dönmez, Gabar'da sismik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yeni keşifler gelebilir" dedi.



Elektrik ve doğalgazla ilgili son durum anlatan Dönmez şunları söyledi:

"Kurulu güç 100 bin megavatın üzerine çıktı. Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 54'e ulaştı. Türkiye'de yanan 100 lambadan 44'ü temiz enerji kaynaklarıyla sağlanıyor. Doğalgazda küresel fiyatlar pandemi öncesine henüz gelmedi. Elektrikte destek yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 civarında. Elektrik tüketim desteğinden şu ana kadar 2,4 milyon hane yararlandı. 331 bin haneye de doğalgaz yardımı yapıldı."