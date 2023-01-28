Dönmez: Şubat ayında elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 gerileme olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son aylarda piyasalarda doğalgaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından düşüşün yansıtıldığını kaydederek, bu gelişmeyle şubat ayı itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 seviyesinde bir gerilemenin olabileceğini belirtti.

Bakan Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında yaptığı konuşmada, Akdeniz'deki arama ve sondaj çalışmalarının, ortaya koyulan enerji bağımsızlığı perspektifini en iyi açıklayan örneklerden olduğunu söyledi.

Öte yandan tüketici ve sanayiye hem elektrik fiyatlarında hem de doğalgaz fiyatlarında maliyet tabanlı gideceklerini ifade eden Bakan Dönmez, "Fiyatlar yükselirse yansıtmak zorundayız düşerse de indireceğiz." dedi.

İNDİRİM GELECEK Mİ?

"Konut ve esnaf küçük işletmelere tarımsal faaliyet gösterenlere de devlet olarak sübvansiyon yapacağımızı yaptıığımızı söylemiştik." diye konuşan Dönmez, bu durumun devam ettiği sürece indirimlerin geleceğini duyurdu.

Dönmez, "Doğalgaz düşünce özellikle de elektrik üretiminde de onların üretiminde doğalgazın etkisi var. Aynı şekilde oralara da yansımasını bekliyoruz." dedi.

Dönmez, yüzde 15 ila 16 seviyesinde toptan elektrik fiyatlarında da bir gerime olabileceğini ifade etti.