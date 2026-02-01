Dört ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla dört elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Kararlara göre; Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin ödeme ve/veya elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri sona erdirildi.

Resmi Gazete’de yer alan kararlarda bu şirketlere daha önce 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında verilen faaliyet izinlerinin, Kanun’un 16’ncı ve 19’uncu maddeleri uyarınca iptal edildiği bildirildi.

İzin iptallerinin, ilgili şirketlerin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi.

2025 YILI ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ GÖZETİM VE DENETİM SONUÇLARI

TCMB, geçtiğimiz ay 2025 yılı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının gözetim ve denetim sonuçlarını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının denetim yetkisinin Merkez Bankası'nda olduğu anımsatılmıştı.

Bankanın ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, verimli ve hukuka uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla denetim ve gözetim faaliyetlerine geçen yılda etkin bir şekilde devam ettiğinin bildirildiği duyuruda, şunlar kaydedilmişti:

"2025 yılında kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar kapsamında 7 kuruluşun faaliyet izni iptal edilmiş, 14 kuruluşun faaliyet izni geçici olarak durdurulmuş, 12 kuruluşun kar payı dağıtımına Bankamızdan izin alma koşulu getirilmiştir.

Ayrıca 6493 sayılı Kanunun 'Düzenleme ve kararlara uymamak' başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 72 kuruluşa toplam 373 milyon 243 bin 560,30 lira tutarında idari para cezası uygulanmış, 29 kuruluşa ise uyarıda bulunulmuş, izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, 331 dosyaya ilişkin olarak cumhuriyet başsavcılıklarına ve/veya mahkemelere yazılı başvuruda bulunulmuştur."

2 BİN 167 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU CEVAPLANDI

Duyuruda, ayrıca TCMB tarafından hazırlanan denetim raporlarının yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına iletildiği kaydedilmişti.

Mevzuata aykırı bulgu ve tespitlerin, yetkili ve görevli kamu kurumlarına da ayrıca gönderildiği vurgulanan duyuruda, 2025 yılında TCMB tarafından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 2 bin 167 bilgi edinme başvurusunun cevaplandığı belirtilmişti.

Duyuruda, şu ifadelere yer verilmişti:

“Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün sağlıklı işleyişi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedeflenmektedir. TCMB ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşları ile faaliyet izni iptal edilen veya geçici durdurulan kuruluşlara ilişkin bilgiler, TCMB internet sitesinin 'Ödeme Hizmetleri' bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır.”