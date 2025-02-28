Dört sektörün 12 çeyrektir sırtı yere gelmedi

Türkiye ekonomisi, 2024'te yüzde 3,2 büyüme gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke ekonomisi 18 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümesini sürdürdü.

Bu süreçte hizmetler, finans ve sigorta, gayrimenkul ile kamu yönetimi eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörleri de ekonominin sırtını yere getirmedi.



Hizmetler sektörü 2022'de yüzde 12,7, 2023'te 7,5, 2024'te de yüzde 3,1 büyüme kaydetti.



Finans ve sigorta sektörü de 2022'de yüzde 20,7, 2023'te yüzde 8,5, geçen yıl yüzde 4,9 büyürken, gayrimenkul sektörü 2022'yi yüzde 6,3, 2023'ü yüzde 3,9, 2024'ü yüzde 2,4 büyüme ile tamamladı.



Kamu yönetimi eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektörü ise 2022'de yüzde 3,3, 2023'te yüzde 3,9, geçen yıl yüzde 1,8 büyüdü.



Böylece, söz konusu 4 sektör, son 3 yılda 12 çeyrektir büyümeye pozitif etki ederek, ülke ekonomisine katkı sağladı.