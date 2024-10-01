Dört yatırım bankası Türkiye'de

Dört yabancı bankanın yöneticileri Türkiye'ye geldi.



Ekonomi yönetimi geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi.



3 gün boyunca yabancı yatırımcılar ve bankaların yetkilileriyle görüşüldü.



Ekonomi yönetimi bu toplantılarda, 2025 için yüzde 20 altı enflasyon hedefini paylaştı.



Programın kararlılıkla uyguladığı mesajı verildi.



YABANCI BANKALARDAN TÜRKİYE'YE ZİYARET



Bankalarla gerçekleştirilen görüşmeler bu hafta Türkiye'de devam edecek.



Bloomberg'ün haberine göre, Deutsche Bank, JP Morgan, Standard Chartered ve HSBC ekipleri Türkiye'de temaslarda bulunacak.



Ekonomi yönetimiyle ve çeşitli kurumlarla bir araya gelecekler.



Türkiye, önümüzdeki hafta da iki kredi derecelendirme kuruluşunu ağırlayacak.



Standard and Poor's (S&P) ve Moody's yetkilileri de çeşitli temaslarda bulunacaklar.

