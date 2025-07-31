Dost-düşman ayırmıyor: Trump'ın tarifeleri 1 Ağustos'ta başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemine damga vuran sert ticaret politikalarıyla küresel gündemi sarsıyor. Göreve döndüğünden bu yana dünyada benzeri görülmemiş bir ticaret savaşı başlatan Trump, dost-düşman ayırt etmeksizin birçok ülkeye ağır gümrük vergileri getirmeye hazırlanıyor.



Trump yönetimi, bu politikalarla hem küresel ticaret düzenini yeniden şekillendirmeyi hem federal gelirleri artırmayı hem de Amerikan özel sektörünü daha fazla yerli üretime teşvik etmeyi hedefliyor.

Ancak bu stratejinin başarılı olup olmayacağı, ABD ekonomisi üzerinde büyük sonuçlar doğurabilecek belirsizliğini koruyor.

1 Ağustos itibarıyla, birçok ülke için yüzde 50’ye varan oranlarda yeni gümrük vergileri yürürlüğe girecek. Ancak Trump yönetimi, bu tarifelerin detaylarını son ana kadar açıklamadı. Müzakereler devam ederken, Başkan Trump bazı ülkeleri hedef alan kararlarını kademeli olarak duyurdu.



Bazı Ülkeler İçin Şimdiden Açıklandı:



Trump, Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50, Hindistan’a yüzde 25 ve Güney Kore’ye yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca, bakır ürünleri borular, teller ve elektrik bileşenleri için yüzde 50 gümrük vergisi içeren bir kararname imzaladı.

ÇİN İLE GERİLİM SÜRÜYOR

Çin’den yapılan ithalata halihazırda yüzde 30 temel tarife uygulanıyor. Bu oran, Mayıs ayında imzalanan geçici anlaşmayla sabitlenmiş olsa da Trump, yeni bir anlaşma sağlanamazsa tarifelerin tekrar artırılabileceğini söyledi. ABD, daha önce Çin ürünlerine yüzde 145’e kadar varan oranlar uygulamıştı.

KANADA VE MEKSİKA DA HEDEFTE

Trump’ın yeni tarifeleri, ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından Kanada ve Meksika’yı da kapsıyor. 1 Ağustos itibarıyla Kanada için yüzde 35, Meksika içinse yüzde 30 oranında ithalat vergisi uygulanması planlanıyor. Bu vergiler, Trump’ın ilk döneminde imzalanan USMCA anlaşması kapsamına girmeyen ürünleri etkileyecek.

STANDART TARİFE: YÜZDE 10

Yeni tarifelerle doğrudan hedef alınmayan ülkeler bile yüzde 10’luk sabit ithalat vergisine tabi olacak. Bu vergi, Trump’ın yıl başında imzaladığı bir kararname kapsamında tüm ülkelerden gelen ithalatlar için geçerli.

Trump, bu vergileri uygularken federal yasanın 232. maddesini gerekçe gösteriyor. Bu madde, ulusal güvenlik tehdidi oluşturabilecek sektörlerde ticari kısıtlama getirilmesine izin veriyor. Trump, daha önce çelik, alüminyum, otomobil parçaları ve ilaçlar gibi ürün gruplarını bu maddeye dayanarak hedef almıştı.

Trump, yabancı üreticilerin bu maliyetleri üstleneceğini savunsa da, uzmanlar gümrük vergilerinin Amerikalı işletmelere ve tüketicilere doğrudan fiyat artışı olarak yansıyabileceği konusunda uyarıyor. Yine de Başkan ve ekibi, 1 Ağustos’taki son tarihten geri adım atma niyetinde olmadıklarını vurguluyor.