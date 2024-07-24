Döviz karşılığı TL swap işlemleri sona eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alımı içeren işlemlere yarından itibaren son verdiğini bankalara bildirdi.



TCMB tarafından bankalara gönderilen belgede, "Kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı Türk Lirası swap piyasası işlemlerine 25 Temmuz tarihinden itibaren son verilmiştir" ifadesi yer aldı.



TCMB, 80 milyar doları aşan rezerv birikimi yaptığı yerel seçimlerden bugüne geçen dönemde Türk Lirası likidite fazlasını azaltmak için spotta döviz alımı içeren bir ihale açmıyor aksine vadesi geleni de yenilemiyordu.



Böylece 2023'te 64,5 milyar dolara ulaşan yurt içi bankalarla yaptığı swap işlemleri altın için pazartesi günü sıfıra inerken, dövizde ise bugün itibarıyla sadece 140 milyon dolarlık bakiye kaldı.



TCMB, Türk Lirası sterilizasyon için lokal bankalarla spotta döviz satımı yönlü döviz ve altın swap ihalelerinde başlayacağını dün açıkladı.



Piyasalarda spotta döviz veya altın satımı içeren ilk swap ihalesinin ne zaman açılacağı yakından takip ediyor.