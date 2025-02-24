Döviz kredileri hız kesmiyor

Yabancı para kredilerdeki artış, aylık yüzde 1 büyüme sınırına karşılık yüzde 2,7’yi buldu.

Döviz bazlı kredilerin toplam ticari krediler içindeki payı da yüzde 50’ye dayandı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, döviz kredileri yaklaşık 175 milyar dolara ulaştı ve toplam ticari krediler içindeki payı yüzde 49,7 oldu.



Eylül 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan yabancı para krediler geçen yılsonundan bu yana ise yüzde 4,3 artış gösterdi.

