Döviz kredisi olan şirketlere KKM düzenlemesi

Döviz kredisi olan şirketlere 1 ay vadeli bağlanabilen KKM düzenlemesi geldi. Vade başında döviz bozan firma, vade sonunda yine aynı döviz kadar TL alabilecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Döviz alımı yapmama taahhüdünü yerine getirmeyen şirketlerin, Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şöyle:



Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılır.

Banka tarafından yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.