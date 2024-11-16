Döviz mevduatlarının payı 8 yılın en düşük seviyesinde

Türk Lirası varlıklar cazibesini koruyor.



Kur Korumalı mevduattan çıkış hızlanarak devam ediyor.



Geçen hafta 49 milyar liralık çıkış gerçekleşti. Toplam büyüklük 1,29 trilyon liraya düştü.



Yurt içi yerleşikler dövizde de geçen hafta satıcı pozisyonda yer aldı.



Vatandaşın döviz mevduatı son 1 haftada 1 milyar 63 milyon dolar geriledi.



Toplam mevduatlar içinde dövizin payı da düşüyor.



Kur korumalı mevduatlar dahil döviz mevduatlarının toplam mevduata oranı yüzde 42,5 ile 2018'den bu yana en düşük seviyeye indi.



Kur korumalı mevduat hariç döviz mevduatlarının toplam mevduatlara oranı ise yüzde 34,7'ye düştü.



Dolar endeksi Trump sonrası güçlü yükselirken; Türk Lirası pozitif ayrışan az sayıda para biriminden biri oldu.

