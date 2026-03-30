17 yılın en düşüğü. Ülkenin para birimi resmen çöktü

Güney Kore Won'u, Orta Doğu'daki artan gerilimlerle bağlantılı olarak küresel riskten kaçınma eğiliminin yükselmesiyle birlikte dolar karşısında 1,510 seviyesinin altına gerileyerek Mart 2009'dan bu yana en zayıf seviyesine ulaştı.

Piyasa, Yemen'deki Husi güçlerinin hafta sonu İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına tepki göstererek Asya para birimlerinden geniş çaplı döviz çıkışlarına neden oldu.

Varil başına 100 doların üzerine çıkan yükselen petrol fiyatları, won üzerinde daha fazla baskı oluşturarak enflasyon ve Güney Kore'nin enerjiye bağımlı ekonomisiyle ilgili endişeleri artırdı.

Kısa vadeli likidite akışları da oynaklığa katkıda bulundu. Yerleşik olmayan yatırımcılar yerel tahvil ve hisse senetlerine olan yatırımlarını azalttı.

Won'un değer kaybı, diğer bölgesel para birimlerindeki zayıflığı yansıtsa da, 1,500 civarındaki teknik destek daha fazla düşüşü sınırlamaya yardımcı olabilir.

Ulusal Emeklilik Servisi CEO'su Kim Sung-joo, won'un uzun süreli zayıflığının müdahale gerektirebileceğini belirterek, 1,400'lü seviyelerin daha uygun bir denge noktası olabileceğini söyledi.