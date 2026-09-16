19 yıl sonra bir ilk. İşte dolarda son durum

Dolar endeksi yaklaşık 99,7 seviyesine yükselerek bir ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Yatırımcılar, merkez bankasının yaklaşık üç yıl sonra ilk faiz artırımını gerçekleştirmesi beklenen son Fed politika kararını bekliyordu.

Piyasalar şu anda, politika yapıcıların enflasyon baskılarını kontrol altına almaya çalışmasıyla, 25 baz puanlık bir faiz artırımının gerçekleşme olasılığını yaklaşık yüzde 92 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcılar ayrıca, Ekim veya Aralık aylarında olası bir faiz artırımına dair sinyaller de arayacaklar. Bu arada, bazı analistler, Fe d'in daha fazla faiz artırımı sinyali vermemesi veya faiz oranlarını değiştirmemesi durumunda doların keskin bir şekilde zayıflayabileceği konusunda uyardı.

Dolar ayrıca, artan enerji maliyetleri, yoğunlaşan enflasyon riskleri ve artan mali kaygılar nedeniyle Hazine tahvil getirileriyle birlikte yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi kısa süreliğine yüzde 5'i aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 48,6230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 48,6230 lira, en yüksek de 48,6870 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,6567 liradan alıcı buluyor.