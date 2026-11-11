ABD enflasyon verisi sonrası dolarda şahin görünüm

ABD dolar endeksi 102,2 civarında işlem gördü ve politika yapıcıların şahin açıklamaları ve beklenenden daha güçlü ABD enflasyon verilerinin ardından Fed 'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle önceki seanstaki keskin kazanımlarını korudu.

Tüketici fiyatları Ekim ayında yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerini (yüzde 0,3) aşarken, çekirdek TÜFE de üçüncü ay üst üste yüzde 0,3 artarak yüzde 0,2 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şahin görünümü güçlendiren Fed yetkilisi Waller, enflasyonun hızlanmaya devam etmesi durumunda yarım puanlık bir artışı tercih edeceğini belirterek Aralık ayında ek parasal sıkılaştırmayı desteklediğini ifade etti.

Dallas Fed Başkanı Logan da benzer şekilde enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif faiz artırımlarının gerekli olabileceğini belirtti. Sonuç olarak, piyasalar artık Aralık ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 91 olarak fiyatlıyor; bu oran bir gün önce yüzde 84 idi. Yatırımcılar ayrıca Ocak ve potansiyel olarak Nisan aylarında da faiz artırımlarını hesaba katmaya başlıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,2328 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,2053 lira, en yüksek de 50,2463 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,2320 liradan işlem geçiyor.