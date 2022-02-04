ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında beklentileri aştı

Piyasaların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisi açıklandı.



ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin arttı. Beklenti 150 bin artış yönündeydi.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

Geçen ay 199 bin olarak açıklanan veri 510 bin seviyesine revize edildi.



İş gücüne katılım ocak ayında yüzde 61,9'dan yüzde 62,2 seviyesine yükseldi.



ABD'de ortalama saatlik ücretler yılın ilk ayında yüzde 0,7 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.



Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 5'ten yüzde 5,7'ye yükseldi.