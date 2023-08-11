ABD'de ÜFE temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de temmuz ayı ÜFE rakamları açıklandı.

Temmuzda ÜFE yüzde 0,3'le yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde artış kaydetti.



GIda ve enerji fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek ÜFE de yüzde 0,3 arttı. Beklenti artışın yüzde 0,2 olması yönündeydi. Yıllık bazda çekirdek ÜFE yüzde 2,4 arttı.



ÜFE yıllık bazda da yüzde 0,8 ile yüzde 0,7'lik beklentilerin üzerinde arttı.

Haziran ayında yıllık bazda yüzde 0,1 olarak açıklanan üretici fiyatları yüzde 0,2 seviyesine revize edildi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.



ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

