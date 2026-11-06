ABD'den 57 yılın rekoru geldi, dolar uçuşa geçti

ABD Dolar Endeksi yaklaşık 101,7 seviyesine yükselerek, yatırımcıların işgücü piyasası koşulları hakkında daha fazla ipucu verebilecek ve Fed'in para politikası beklentilerini etkileyebilecek Ekim ayı istihdam raporuna hazırlanmasıyla destek buldu. Son rakamlar, ADP verilerine göre özel işletmelerin Ekim ayında 86 bin yeni iş eklediğini, ilk işsizlik başvurularının ise 57 yılın en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi.

Daha güçlü istihdam göstergelerine rağmen, piyasalar Aralık ayında Fed faiz artırımı beklentilerini bir önceki günkü yaklaşık yüzde 83'ten yaklaşık yüzde 68'e düşürdü. Faiz beklentilerindeki bu değişim, ABD ara seçimlerinde Demokratların ezici zaferinin ardından geldi; bu zafer, yapay zeka endüstrisi düzenlemelerinin sıkılaştırılması ve veri merkezi genişlemesinde olası bir yavaşlama endişeleriyle birlikte hisse senedi piyasasında sert bir satış dalgasına yol açmıştı.

Bu arada, yatırımcılar Demokratların İran çatışmasına son verilmesi için baskı yapabileceğini, bunun da petrol fiyatlarını düşürebileceğini ve enflasyon baskılarını hafifletebileceğini öngörüyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,0477 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,0474 lira, en yüksek de 50,1683 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,1556 liradan işlem geçiyor.