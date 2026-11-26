Dolar endeksi , art arda iki seanslık düşüşün ardından bugün 103,7 civarında işlem gördü. Bu düşüşte, yatırımcıların yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği ve yeni ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle güvenli liman tahvillerine yönelmeye devam etmesiyle ABD Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüşün etkisi oldu.

Washington, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen kapsamlı küresel ithalat vergilerini yeniden yürürlüğe koyma çabasıyla birlikte, Çin, AB ve diğer büyük ekonomilerden yapılan ithalatı hedef alan bir başka gümrük vergisi turu planını açıkladı.

Bu arada, dün açıklanan ABD verileri, çekirdek PCE enflasyonunun Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artarak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Revize edilmiş bir tahmin ayrıca, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyüdüğünü, önceki çeyrekteki yüzde 2,2'lik büyümeden hızlandığını ve yüzde 3,5'lik önceki tahmini aştığını ortaya koydu.

Piyasalar şu anda Aralık ayında neredeyse kesin olarak 25 baz puanlık bir faiz artışını fiyatlandırırken, Ocak ayında da potansiyel bir artış bekliyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 50,6776 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,6684 lira, en yüksek de 50,7010 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 50,6820 liradan alıcı buluyor.