ABD'den piyasayı sarsan hamle. Dolar endeksi 3 ayın dibine indi

Dolar endeksi 98,8 civarında seyrederek son üç ayın en düşük seviyesine yakın kaldı. Bu durum, ABD hükümetinin uzun vadeli borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak için tahvil geri alım programını genişletmesiyle bağlantılıydı.

ABD Hazine Bakanlığı, son dönemdeki yüksek getiri oranlarının piyasa likiditesi ve istikrarı konusundaki endişeleri artırmasıyla, vadesi 10 ila 30 yıl arasında olan menkul kıymetleri kapsayan likidite desteği amaçlı geri alım işlemlerinin boyutunu en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

Bu hamle, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli getirileri sınırlamak ve potansiyel olarak küresel finans sisteminde dolar likiditesini iyileştirmek için tahvil piyasasında daha aktif bir rol almaya hazır olduğunu gösterdi.

Bu arada, Fed'in Temmuz ayı toplantısının tutanakları, bazı politika yapıcıların daha sonra ortaya çıkabilecek daha güçlü enflasyon baskılarını önlemek için bu yıl faiz oranlarını artırmayı tercih ettiğini doğruladı.

Öte yandan, ABD ve İran arasındaki çıkmazın devam etmesiyle Ortadoğu'daki artan belirsizlik, enflasyon risklerini gündemde tuttu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 47,9380 liradan başladı. Gün içinde en düşük 47,9277 lira, en yüksek de 47,9672 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 47,9492 liradan alıcı buluyor.