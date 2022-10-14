ABD'li bankaların üçüncü çeyrekte karları düştü

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in üçüncü çeyreğinde 11,7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.



Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 3,12 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 3,74 dolar seviyesindeydi.



JPMorgan Chase'in 2022'in üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 32,7 milyar dolara çıktı. Banka, 2021'nin aynı döneminde 29,6 milyar dolar gelir elde etmişti.



Kurumun net faiz geliri ise faiz oranlarının agresif bir şekilde arttığı bir dönemde yüzde 34 artışla 17,6 milyar dolara yükseldi.



JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, bankanın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'li tüketicilerin harcama yapmaya devam ettiğini, iş fırsatlarının bol ve işletmelerin iyi durumda olduğunu ancak ileride "ters rüzgarların" olduğunu belirtti.



İnatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonun küresel faiz oranlarının yükselmesine neden olduğuna işaret eden Dimon, parasal sıkılaşmanın belirsiz etkilerinin, jeopolitik riskleri artıran Ukrayna'daki savaşın ve petrol arzıyla fiyatların kırılgan durumunun, "ters rüzgarlar"ın başlıcaları olduğunu ifade etti.



Dimon, "En iyisini umarken, her zaman tetikteyiz ve en zorlu zamanlarda bile müşterilerimize hizmet vermeye devam edebilmek için kötü sonuçlara hazırız" ifadesini kullandı.

"MORGAN STANLEY'NİN HEM KARI HEM GELİRİ DÜŞTÜ"



Morgan Stanley de bu yılın üçüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin azaldığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azalarak 2,6 milyar dolara geriledi. Kurum, geçen yılın aynı döneminde 3,7 milyar dolar net kar elde etmişti.



Bankanın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,98 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,47 dolara indi.



Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalışla 12,9 milyar dolara düştü. Bankanın geliri, geçen senenin temmuz-eylül döneminde 14,8 milyar dolar olmuştu.

CİTİGROUP'UN KARI YÜZDE 24 DÜŞTÜ



Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalışla 3,5 milyar dolara düştü. Banka, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,6 milyar dolar net kar elde etmişti.



Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,63 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,15 dolar olmuştu.



Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 18,5 milyar dolara çıktı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 17,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

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WELLS FARGO'NUN KARINDA YÜZDE 31'LİK DÜŞÜŞ



Wall Street bankalarından Wells Fargo'nun net karı da 2022’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 azalarak 3,5 milyar dolara indi. Banka, 2021'in üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar dolar kar elde etmişti.



Kurumun hisse başına karı yılın üçüncü çeyreğinde 0,85 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 1,17 dolar seviyesindeydi.



Wells Fargo'nun 2022'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 19,5 milyar dolar oldu. Banka, 2021'in aynı döneminde 18,8 milyar dolar gelir elde etmişti.