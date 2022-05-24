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AMB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının bankanın temel senaryosu içerisinde olmadığını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.05.2022 - 16:49

AMB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

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İsviçre'nin kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuşan Lagarde, Bölgesi'nin gelecek dönemde resesyona girmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Temel senaryomuzda bu yok. Şu anda Euro Bölgesi için resesyon öngörmüyoruz" ifadesini kullanan Lagarde, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Euro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Lagarde, dün ECB'nin internet sitesinde yayımlanan "Euro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesi" adlı blog yazısında, "temmuz ve eylülde faiz artırımı" sinyali vermişti.

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