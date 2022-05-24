AMB Başkanı Lagarde: Euro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuşan Lagarde, Euro Bölgesi'nin gelecek dönemde resesyona girmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Temel senaryomuzda bu yok. Şu anda Euro Bölgesi için resesyon öngörmüyoruz" ifadesini kullanan Lagarde, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Euro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasının beklendiğini kaydetti.



Lagarde, dün ECB'nin internet sitesinde yayımlanan "Euro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesi" adlı blog yazısında, "temmuz ve eylülde faiz artırımı" sinyali vermişti.

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