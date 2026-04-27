Anlaşma umutları dolara güç kaybettirdi

Dolar endeksi, seansın başlarında kısa süreliğine 99,3 seviyesine kadar yükseldikten sonra 98,5'in altına geriledi. Piyasalarda bu düşüş, İran 'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve gerilimlerin azaltılması amacıyla ABD'ye yeni bir teklif sunduğu yönündeki haberlere verilen tepkiden kaynaklandı. Pakistanlı arabulucular aracılığıyla iletildiği bildirilen teklif, kalıcı bir çözüme doğru ilerlemeyi sağlamak için ateşkesin uzatılmasını ve ABD'nin boğaza uyguladığı abluka kaldırılana kadar nükleer müzakerelerin ertelenmesini öngörüyordu.

Seansın başlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ikinci tur görüşmeler için üst düzey temsilciler gönderme planlarını iptal etmesinin ardından dolar yükseliş göstermişti.

Tahran ise tehdit veya abluka koşulları altında müzakerelere girmeyeceğini yinelemişti. Bu arada, Federal Rezerv'in Çarşamba günü politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Bu toplantı, Mayıs ayında Kevin Warsh'ın görevi devralmasından önce Jerome Powell'ın başkanlık görevindeki son oturumu olabilir.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 45,0347 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,9714 lira, en yüksek de 45,0347 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 45,0275 liradan alıcı buluyor.