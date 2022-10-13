Asya borsaları geriledi

Yeni tip corona virüs salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını benimseyen Çin'in Şanghay kentinde artan vaka sayıları, karantina endişelerini beraberinde getirdi.



Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın olası bir satın alım opsiyonu için Tokyo merkezli bir fonun yönettiği şirket grubunu tercih etmesi ile şirket hisselerinde yüzde 7'nin üzerinde artış yaşansa da, alımların genele yayılmadığı ve artan resesyon kaygıları öncülüğünde teknoloji hisseleri üzerindeki baskının sürdüğü görüldü.



Öte yandan Japonya'da hükümet, dolar karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "spekülatif dalgalanmaya" karşı, "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğunu bildirdi.



Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.016 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 6.642 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi 1,8 azalışla 2.162 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi 0,6 azalışla, 26.237 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 146,8 ile tarihi yüksek seviyesinde işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,82 gerileyerek 16.393 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,65 azalışla 57.250 puanda seyrediyor.