Ateşkes doların ateşini düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırı tehdidini iki hafta ertelemesinin ardından dolar endeksi keskin bir düşüşle 99'un altına gerileyerek dört haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması şartıyla "çift taraflı ateşkes" olarak adlandırdığı bir anlaşmaya varıldığını ve bunun "müzakereler için uygulanabilir bir temel" olduğunu söyledi.

İki haftalık süre, potansiyel anlaşmanın sonuçlandırılmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, İran tüm saldırıların durdurulması şartıyla hayati önem taşıyan su yolunu iki haftalığına yeniden açmayı kabul ederken, İsrail'in de ateşkesi onayladığı bildirildi.

Veri cephesinde ise, ABD'de Mart ayında tüketici enflasyon beklentileri yükselirken, lojistik sektöründe ulaşım maliyetlerinde önemli bir artış görüldü.

Önümüzdeki günlerde, Cuma günü açıklanacak ABD Mart ayı TÜFE verilerinin, devam eden çatışmayla bağlantılı olabilecek fiyat baskılarına ilişkin daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,5995 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4513 lira, en yüksek de 44,6119 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,5409 liradan alıcı buluyor.