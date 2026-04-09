Ateşkesteki kırılganlık doları güçlendirdi

Dolar endeksi 99'un üzerine çıkarak önceki seanstaki kayıplarını azalttı. ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkes yatırımcı duyarlılığını temkinli tuttu. İran medyası, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğunu bildirirken, üst düzey bir İranlı yetkili ateşkes teklifinin üç maddesinin zaten ihlal edildiğini söyledi.

Dün, ABD ve İran'ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmasının ardından dolar keskin bir düşüş yaşadı. Bu da petrol fiyatlarında ani bir düşüşe ve enflasyon endişelerinin azalmasına neden oldu.

Bu arada, Federal Rezerv'in son politika toplantısının tutanakları, giderek artan sayıda üyenin enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımının muhtemelen gerekli olduğunu düşündüğünü gösterirken, birçoğu hala bir sonraki adımın faiz indirimi olabileceğini umuyordu. Yatırımcılar şimdi daha fazla yönlendirme için Perşembe günü Şubat ayı kişisel harcamaları ve PCE deflatörüne, ardından Cuma günü TÜFE raporuna odaklanıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,5226 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,4509 lira, en yüksek de 44,5450 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,4938 liradan işlem geçiyor.