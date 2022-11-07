"Avrupa Merkez Bankası faiz artırımına devam etmeli"

Euro bölgesinde enflasyon yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bu yıl yükseldi.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri son üç ayda 200 baz puan artırarak yüzde 1,5'e yükseltti.



Piyasalar, faizlerin gelecek yıl yüzde 3 civarında zirve yapmasını ve yüksek enflasyonu sınırlamak için birçok faiz artırımı yapılmasını öngörüyor.



Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Irish Times ile yaptığı söyleşide "Çekirdek enflasyon zirveye ulaşmadığı sürece, faiz artışlarını durdurmamalıyız" dedi.

Değişken gıda ve yakıt fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ekim ayında yüzde 5'e ulaştı.

Ekim ayında yüzde 10,7 ile zirve yapan manşet enflasyonun 2023'ün 'ilk yarısında' zirveyi görebileceğini ifade eden Villeroy, enflasyonu ECB'nin yüzde 2 hedefine düşürmenin iki ila üç yıl sürebileceği konusunda uyardı.



Villeroy, "Ancak nötr faiz seviyesinden çok da uzak değiliz. Yani bundan sonra faiz artırım hızımız daha esnek ve daha yavaş olabilir" dedi.

